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APIVITA ШАМПУНЬ ВІД СУХОЙ ЛУПИ З СЕЛЕРОЮ ТА ПРОПОЛІСОМ 250 мл - Львів (475173) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
496,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
466,74 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
602,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
496,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
496,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
537,68 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
496,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
496,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
651,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
548,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
507,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
569,72
Економія: -17,72 грн
552,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
537,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
517,04 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
548,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
596,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
548,02 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
548,02 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
548,02 грн