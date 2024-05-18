APIVITA ШАМПУНЬ "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (475076) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Елітфарм
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека копійка
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека ваш консультант
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Харків, просп. Ювілейний, 57/106