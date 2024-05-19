Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніAPIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМЦіни в аптеках

APIVITA ЧОЛОВІЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА РОЗМАРИНОМ 250 мл - Київ (475165) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
521,11 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
492,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
461,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
526,45 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
522,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
452,40 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (4)
461,10 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
487,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
435,04 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
483,60 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
517,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
483,60 грн
В інших містах:
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
517,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
393,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
520,63 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
461,10 грн