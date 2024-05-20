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APIVITA ЖІНОЧИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ШАМПУНЬ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 250 мл - Одеса (475167) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
556,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
522,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
524,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (4)
563,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
559,00
Економія: -89,00 грн
470,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -70,00 грн
470,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
512,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
527,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
452,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
542,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
524,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
522,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
541,11
Економія: -3,61 грн
537,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
512,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
571,03 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
522,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
627,75
Економія: -125,55 грн
502,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
526,60 грн