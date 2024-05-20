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APIVITA ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ПРОТЕЇНОМ ЛЮПИНУ 150 мл - Запоріжжя (475365) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
1069,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
1269,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
1233,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1233,60 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (2)
1116,95 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом