Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 90 Всього: упаковка (1) 1069,54 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (2) 1267,05 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (2) 1233,60 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 1233,60 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (2) 1116,95 грн