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APIVITA КОНДИЦІОНЕР "БАЛАНС" ДЛЯ ВОЛОССЯ З ЖИРНИМИ КОРЕНЯМИ І СУХИМИ КІНЧИКАМИ З КРОПИВОЮ ТА ПРОПОЛІСОМ 150 мл - Київ (475285) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
560,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
524,36 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
534,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
557,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
587,25
Економія: -117,45 грн
469,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (4)
561,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
524,60 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
461,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
537,76 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
461,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (2)
487,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
557,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
Всього: упаковка (1)
557,74 грн
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
517,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
521,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
520,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
521,51 грн