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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "ЗВОЛОЖЕННЯ" З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 20 мл, №1 - Київ (475358) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (4)
112,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
126,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (3)
113,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
110,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
119,00
Економія: -3,57 грн
115,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (2)
117,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (3)
120,61
Економія: -7,81 грн
112,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (2)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Всього: упаковка (1)
112,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
97,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (2)
128,25 грн