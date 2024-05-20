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АКВАРІНОЛ - ІЗОТОНІЧНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Запоріжжя (474927) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
125,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
126,17 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
124,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (2)
126,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
127,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
125,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (2)
124,87 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
132,99
Економія: -31,06 грн
101,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Вокзальна, 15-А
Всього: упаковка (1)
126,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (1)
131,99
Економія: -30,06 грн
101,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 23-Е
Всього: упаковка (1)
125,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
125,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
126,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
Всього: упаковка (1)
125,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
125,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покровськ, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (5)
125,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мирноград, вул. Соборна, 19-А
Всього: упаковка (1)
125,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
126,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
126,26 грн