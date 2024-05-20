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АКВАРІНОЛ - ІЗОТОНІЧНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Одеса (474927) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
125,01 грн
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (5)
126,25 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
124,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Захарівка, вул. Одеська, -
Всього: упаковка (2)
125,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Всього: упаковка (2)
125,24 грн
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
126,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (2)
124,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Болград, вул. Варненська, 24
Всього: упаковка (1)
125,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Всього: упаковка (2)
125,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
Всього: упаковка (1)
125,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
126,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (2)
126,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (2)
125,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
124,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Всього: упаковка (2)
125,58 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 22/30
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -46,58 грн
105,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 10
Всього: упаковка (1)
125,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
126,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (2)
124,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
126,17 грн