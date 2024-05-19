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АКВАРІНОЛ - ІЗОТОНІЧНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Львів (474927) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
122,50
Економія: -16,58 грн
105,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
124,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (1)
124,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
124,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
Всього: упаковка (1)
131,99
Економія: -26,07 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Хмельницького Богдана, 41-Б
Всього: упаковка (2)
124,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
125,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (2)
125,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
Всього: упаковка (4)
126,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, просп. Миру, 14
Всього: упаковка (1)
124,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31-Г
Всього: упаковка (1)
126,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Глухова, 15
Всього: упаковка (1)
132,99
Економія: -27,07 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
Всього: упаковка (2)
125,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Всього: упаковка (1)
125,99
Економія: -20,07 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 63
Всього: упаковка (2)
124,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
Всього: упаковка (1)
125,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (2)
114,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немішаєве, вул. Заводська, 46
Всього: упаковка (4)
126,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
125,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (1)
125,10 грн