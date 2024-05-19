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АКВАРІНОЛ - ІЗОТОНІЧНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Київ (474927) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
127,50
Економія: -21,58 грн
105,92 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (1)
140,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
125,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (5)
125,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
125,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (3)
124,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
114,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -33,58 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 4
Всього: упаковка (1)
127,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
124,50
Економія: -18,58 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 11
Всього: упаковка (1)
126,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
125,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
125,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
123,50
Економія: -17,58 грн
105,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 16
Всього: упаковка (1)
131,99
Економія: -26,07 грн
105,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (1)
126,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Шевченка Тараса, 82
Всього: упаковка (1)
125,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 9
Всього: упаковка (1)
114,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (1)
125,10 грн