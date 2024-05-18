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АКВАРІНОЛ - ІЗОТОНІЧНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Харків (474927) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
124,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
125,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
137,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
142,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
124,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
125,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
124,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
126,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
125,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
Всього: упаковка (1)
128,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Всього: упаковка (1)
125,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 171
Всього: упаковка (2)
125,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
126,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 13
Всього: упаковка (1)
125,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
124,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
Всього: упаковка (1)
124,84 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, просп. Байрона, 160
Всього: упаковка (1)
141,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
124,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велозаводська, 38-А
Всього: упаковка (1)
125,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (1)
125,96 грн