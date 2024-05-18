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АКВАРІНОЛ - ІЗОТОНІЧНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ НОСА ДЛЯ ДІТЕЙ 70 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (474927) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
124,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
125,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (2)
124,87 грн
В інших містах:
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
132,99
Економія: -27,07 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 23-Е
Всього: упаковка (1)
125,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
Всього: упаковка (1)
131,99
Економія: -26,07 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
125,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
126,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Вокзальна, 15-А
Всього: упаковка (1)
126,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
125,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
126,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
125,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (2)
126,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
125,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
126,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (2)
124,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -33,58 грн
105,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
125,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
127,50
Економія: -21,58 грн
105,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (2)
127,99
Економія: -22,07 грн
105,92 грн