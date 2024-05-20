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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігSVR КСЕРИАЛЬ 50 КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРИ ЛОКАЛІЗ. ПОТОВЩЕННЯХ ШКІРИ СТОП И МОЗОЛИСТИХ УТВОРЕННЯХ тм"Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРИАЛЬ 50 КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРИ ЛОКАЛІЗ. ПОТОВЩЕННЯХ ШКІРИ СТОП И МОЗОЛИСТИХ УТВОРЕННЯХ тм"Laboratoires SVR" 50 мл - Одеса (252234) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (3)
472,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (2)
460,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
473,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
472,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (3)
528,50
Економія: -3,27 грн
525,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
547,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
483,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
529,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
533,75
Економія: -8,17 грн
525,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
529,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
506,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
450,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
483,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
529,05 грн