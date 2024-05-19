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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігSVR КСЕРИАЛЬ 50 КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРИ ЛОКАЛІЗ. ПОТОВЩЕННЯХ ШКІРИ СТОП И МОЗОЛИСТИХ УТВОРЕННЯХ тм"Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR КСЕРИАЛЬ 50 КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРИ ЛОКАЛІЗ. ПОТОВЩЕННЯХ ШКІРИ СТОП И МОЗОЛИСТИХ УТВОРЕННЯХ тм"Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (252234) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
В інших містах:
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
532,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
526,20
Економія: -1,39 грн
524,81 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (4)
531,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Всього: упаковка (1)
547,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
498,09
Економія: -3,70 грн
494,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (3)
547,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
527,13
Економія: -0,73 грн
526,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Заньковецької Марії, 77-Б
Всього: упаковка (3)
547,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
525,20 грн