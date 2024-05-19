SVR КСЕРИАЛЬ 50 КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРИ ЛОКАЛІЗ. ПОТОВЩЕННЯХ ШКІРИ СТОП И МОЗОЛИСТИХ УТВОРЕННЯХ тм"Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (252234) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
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Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Аптека tas
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Київ, просп. Берестейський, 96
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Лаврухіна, 4
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Аптекар
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Київ, шосе Столичне, 103
Мед-сервіс
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Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Аптекар
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Бровари, вул. Київська, 316