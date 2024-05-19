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SVR КСЕРИАЛЬ 50 КЕРАТОРЕГУЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРИ ЛОКАЛІЗ. ПОТОВЩЕННЯХ ШКІРИ СТОП И МОЗОЛИСТИХ УТВОРЕННЯХ тм"Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (252234) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
547,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
460,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
529,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
493,69 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
483,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
529,05 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (4)
460,04 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
429,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
506,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
450,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (2)
472,23 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
450,76 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
529,05 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
460,04 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
483,04 грн