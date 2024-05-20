Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №60 - Одеса (504580) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Христинівка, вул. Українська, 30
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Шпола, вул. Соборна, 43
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 55