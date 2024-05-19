Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №60 - Київ (504580) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Аптека tas
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
Вета
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Шпола, вул. Соборна, 43
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Конотоп, просп. Миру, 68
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, пл. Миру, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Центральна, 32
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Лісова, 1
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б