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Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Одеса (504579) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (2)
534,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
559,54 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
562,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (1)
464,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
484,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
559,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
593,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
509,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
509,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (2)
499,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
552,72
Економія: -6,82 грн
545,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
473,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
546,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Черкаси, вул. Сінна, 15
Всього: упаковка (1)
511,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
540,92
Економія: -1,27 грн
539,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
511,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
562,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
509,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
450,29 грн