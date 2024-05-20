Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Одеса (504579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Южне, вул. Хіміків, 27-Г
D.s.
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Всього: упаковка (1)
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Єланець, вул. Паркова, 4/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
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Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Черкаси, вул. Сінна, 15
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б