Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Київ (504579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Альго-фарм
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Вітамін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Народна твоя
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
В інших містах:
Вітамін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Вета
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Аптекар
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Економ аптека
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Медична, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 57 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Свободи, 13
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Київська, 4-А