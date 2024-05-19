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Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Київ (504579) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
511,25 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
511,25 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
Всього: упаковка (1)
515,86 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
526,60 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
487,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
513,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (2)
548,90 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
524,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (2)
494,90 грн
В інших містах:
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
567,45 грн
Вета
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (8)
562,36 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Медична, 1-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (13)
511,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (2)
511,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
547,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (1)
546,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
511,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
543,46
Економія: -1,89 грн
541,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Всього: упаковка (1)
511,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
556,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
511,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
562,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
509,39 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (1)
538,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Київська, 4-А
Всього: упаковка (1)
511,26 грн