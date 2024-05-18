Аденомак таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (504579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Економна аптека
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24