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Андрозітол саше, №30 - Львів (499798) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
809,99
Економія: -82,51 грн
727,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
926,99
Економія: -199,51 грн
727,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
905,99
Економія: -178,51 грн
727,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
829,69
Економія: -91,48 грн
738,21 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
793,99
Економія: -66,51 грн
727,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
832,28
Економія: -94,07 грн
738,21 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
844,99
Економія: -117,51 грн
727,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
856,83
Економія: -118,53 грн
738,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
820,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
926,99
Економія: -199,51 грн
727,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
796,80
Економія: -52,22 грн
744,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (1)
859,99
Економія: -132,51 грн
727,48 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
Всього: упаковка (1)
825,99
Економія: -98,51 грн
727,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
815,08
Економія: -75,50 грн
739,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (1)
859,99
Економія: -132,51 грн
727,48 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (1)
839,99
Економія: -112,51 грн
727,48 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
905,99
Економія: -178,51 грн
727,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
905,99
Економія: -178,51 грн
727,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
831,35
Економія: -91,81 грн
739,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
930,99
Економія: -203,51 грн
727,48 грн