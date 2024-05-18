Андрозітол саше, №30 - Харків (499798) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 42 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00