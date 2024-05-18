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Андрозітол саше, №30 - Харків (499798) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
820,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
879,31
Економія: -83,80 грн
795,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
785,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
835,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
825,93
Економія: -88,21 грн
737,72 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
785,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
785,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
832,99
Економія: -105,51 грн
727,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
769,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
819,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
816,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
769,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
785,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
790,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
819,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
769,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
769,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
769,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
769,90 грн