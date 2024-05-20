Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиАНТИПЕРСПІРАНТ РОЛИКОВИЙ тм EUCERINN лінія DEO 24 ГОДИНИ ЗАХИСТУ ДЛЯ ГІПРЕЧУТЛИВОЇ І СХИЛЬНОЇ ДО АЛЕРГІЧН. РЕАКЦІЙ ШКІРИЦіни в аптеках

АНТИПЕРСПІРАНТ РОЛИКОВИЙ тм EUCERINN лінія DEO 24 ГОДИНИ ЗАХИСТУ ДЛЯ ГІПРЕЧУТЛИВОЇ І СХИЛЬНОЇ ДО АЛЕРГІЧН. РЕАКЦІЙ ШКІРИ 50 мл - Одеса (178569) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
258,08 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
371,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
392,96
Економія: -32,35 грн
360,61 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
297,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
413,98
Економія: -53,39 грн
360,59 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
390,48
Економія: -26,53 грн
363,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
314,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
314,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
356,05
Економія: -40,53 грн
315,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
393,78
Економія: -36,51 грн
357,27 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
275,92 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
371,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
343,95
Економія: -30,21 грн
313,74 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
387,30 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
327,86 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
366,00 грн