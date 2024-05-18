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MAGNI-CAPILARIL АКТИВНИЙ КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК "PHARMACERIS" 1525 50 мл - Харків (150386) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
527,30
Економія: -57,18 грн
470,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (1)
545,79
Економія: -75,80 грн
469,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
591,23
Економія: -90,22 грн
501,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
613,21
Економія: -112,20 грн
501,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
561,13
Економія: -91,46 грн
469,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
566,97
Економія: -98,26 грн
468,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
603,05
Економія: -102,04 грн
501,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
572,16
Економія: -102,57 грн
469,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (1)
560,42
Економія: -58,91 грн
501,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
552,21
Економія: -53,09 грн
499,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
570,02
Економія: -71,06 грн
498,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
604,78
Економія: -81,38 грн
523,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
578,44
Економія: -80,14 грн
498,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
536,82
Економія: -69,08 грн
467,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
616,97
Економія: -40,67 грн
576,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом