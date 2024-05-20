Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівДієтичні добавки, що містять йод і фолієву кислотуVITAGEN PREGNA METHYLPHOLATEЦіни в аптеках

VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки, №60 - Одеса (485236) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
278,83 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -85,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
260,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (4)
250,82 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
272,99
Економія: -38,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
253,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
253,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (4)
253,29 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
265,99
Економія: -31,17 грн
234,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
253,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
272,99
Економія: -38,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
253,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
254,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (3)
257,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (4)
290,99
Економія: -56,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (1)
253,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -34,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (5)
250,13 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -44,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (2)
262,84 грн