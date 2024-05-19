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VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки, №60 - Львів (485236) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -85,17 грн
234,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
344,99
Економія: -110,17 грн
234,82 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
247,99
Економія: -13,17 грн
234,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
242,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (2)
304,99
Економія: -70,17 грн
234,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (2)
290,99
Економія: -56,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
282,06 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (2)
275,99
Економія: -41,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
276,11 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (1)
275,99
Економія: -41,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (3)
225,27 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -33,17 грн
234,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -76,17 грн
234,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (2)
290,99
Економія: -56,17 грн
234,82 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
284,99
Економія: -50,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (7)
253,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (3)
309,99
Економія: -75,17 грн
234,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
Всього: упаковка (1)
327,99
Економія: -93,17 грн
234,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
282,05 грн