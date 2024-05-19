VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки, №60 - Київ (485236) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 81 аптеці
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Подорожник
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
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Київ, вул. Полтавська, 10
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Велика Васильківська, 114
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Фармація
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Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Подорожник
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
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Київ, бульв. Чоколівський, 30