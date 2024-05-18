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VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (485236) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -34,15 грн
234,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
262,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
228,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
263,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
263,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
264,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
264,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
278,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
262,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
263,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
Всього: упаковка (1)
263,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (2)
263,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (2)
263,39 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
262,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Всього: упаковка (1)
259,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
263,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
232,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всього: упаковка (1)
264,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
232,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
262,91 грн