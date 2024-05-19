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VITAGEN VITAMINS BIOTIN MAX таблетки, №60 - Львів (485091) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
212,70 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (1)
181,93
Економія: -1,75 грн
180,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
242,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
244,93
Економія: -0,85 грн
244,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
245,77
Економія: -2,22 грн
243,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
177,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (1)
234,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (1)
246,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
240,20
Економія: -1,97 грн
238,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
245,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (2)
244,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-В
Всього: упаковка (1)
241,32
Економія: -2,65 грн
238,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
245,13
Економія: -2,39 грн
242,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
Всього: упаковка (1)
246,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (1)
201,18
Економія: -3,16 грн
198,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
244,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
246,13
Економія: -1,75 грн
244,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
Всього: упаковка (1)
244,42 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Львівська, 61
Всього: упаковка (1)
177,68 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 40
Всього: упаковка (1)
246,89
Економія: -1,65 грн
245,24 грн