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VITAGEN VITAMINS BIOTIN MAX таблетки, №60 - Київ (485091) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Всього: упаковка (1)
245,15
Економія: -2,04 грн
243,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
175,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
245,96
Економія: -2,61 грн
243,35 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (1)
243,00
Економія: -21,00 грн
222,00 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
246,39 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
245,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
246,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
178,48 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -21,00 грн
220,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
245,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Миру, 2
Всього: упаковка (1)
179,10
Економія: -0,19 грн
178,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
240,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
177,78
Економія: -0,80 грн
176,98 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (1)
245,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
177,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
243,97
Економія: -0,47 грн
243,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
241,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зарічне, вул. Фестивальна, 21-А
Всього: упаковка (1)
179,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Скалат, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
179,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -32,00 грн
221,00 грн