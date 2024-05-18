Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинVITAGEN VITAMINS BIOTIN MAXЦіни в аптеках

VITAGEN VITAMINS BIOTIN MAX таблетки, №60 - Харків (485091) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (2)
257,00
Економія: -33,00 грн
224,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
257,00
Економія: -33,00 грн
224,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
264,00
Економія: -48,00 грн
216,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
252,00
Економія: -32,00 грн
220,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено
Запоріжжя, вул. Дудикіна, 6
Всього: упаковка (1)
279,00
Економія: -59,00 грн
220,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (2)
252,00
Економія: -32,00 грн
220,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
252,00
Економія: -32,00 грн
220,00 грн
Аптеки 24 години
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
264,00
Економія: -44,00 грн
220,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
279,00
Економія: -59,00 грн
220,00 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
264,00
Економія: -44,00 грн
220,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
264,00
Економія: -44,00 грн
220,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
252,00
Економія: -32,00 грн
220,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
264,00
Економія: -44,00 грн
220,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
252,00
Економія: -36,00 грн
216,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
252,00
Економія: -32,00 грн
220,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
252,00
Економія: -32,00 грн
220,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -32,00 грн
221,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
241,00
Економія: -21,00 грн
220,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -32,00 грн
221,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (1)
243,00
Економія: -21,00 грн
222,00 грн