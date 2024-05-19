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VITAGEN CAPILLARIES SUPPORT капсули, №60 - Київ (485032) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
680,00
Економія: -176,80 грн
503,20 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Всього: упаковка (1)
503,00
Економія: -15,09 грн
487,91 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
511,00
Економія: -49,00 грн
462,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Мукша Китайгородська, вул. Виговського Івана, 30
Всього: упаковка (2)
478,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
478,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
373,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
478,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
Всього: упаковка (1)
478,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -93,00 грн
453,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
511,00
Економія: -49,00 грн
462,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
528,00
Економія: -66,00 грн
462,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Всього: упаковка (1)
470,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
297,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
528,00
Економія: -66,00 грн
462,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
528,00
Економія: -75,00 грн
453,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
Всього: упаковка (1)
560,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Всього: упаковка (1)
498,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
474,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
416,84 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 32-Г
Всього: упаковка (1)
478,00 грн