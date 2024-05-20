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D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки, №60 - Одеса (485014) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
178,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
245,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
178,84 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
246,68
Економія: -33,28 грн
213,40 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
245,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
245,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
245,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
245,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
222,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
245,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
245,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
245,60 грн