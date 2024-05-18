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D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (485014) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
245,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
245,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
248,87
Економія: -10,12 грн
238,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
245,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
245,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
247,42
Економія: -8,67 грн
238,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
260,97
Економія: -17,02 грн
243,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
245,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
222,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
275,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
262,95
Економія: -18,66 грн
244,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
245,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
245,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
245,60 грн