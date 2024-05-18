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Аллева сироп 150 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (813334) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
295,06
Економія: -26,94 грн
268,12 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
278,02
Економія: -9,90 грн
268,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
278,41
Економія: -38,06 грн
240,35 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
283,99
Економія: -36,28 грн
247,71 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
286,56
Економія: -30,37 грн
256,19 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
255,45
Економія: -23,88 грн
231,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
262,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
279,99
Економія: -32,28 грн
247,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
295,99
Економія: -39,80 грн
256,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
232,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
307,25
Економія: -51,06 грн
256,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
283,95
Економія: -38,86 грн
245,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
291,63
Економія: -46,54 грн
245,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
233,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
277,54
Економія: -16,24 грн
261,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
291,08
Економія: -27,91 грн
263,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
262,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
265,97
Економія: -10,97 грн
255,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
305,80
Економія: -44,51 грн
261,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
280,49
Економія: -35,40 грн
245,09 грн