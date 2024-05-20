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BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 100 мл, №1 - Одеса (340398) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (3)
141,43
Економія: -0,22 грн
141,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -16,00 грн
79,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (2)
89,00
Економія: -9,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (2)
140,29 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (3)
140,91
Економія: -0,09 грн
140,82 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (3)
139,43
Економія: -0,13 грн
139,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (3)
141,13 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (3)
141,47
Економія: -2,32 грн
139,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Всього: упаковка (3)
140,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (2)
141,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (3)
141,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (3)
140,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (2)
141,02 грн