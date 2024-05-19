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BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 100 мл, №1 - Львів (340398) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
140,69
Економія: -1,35 грн
139,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (3)
140,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (3)
141,49
Економія: -0,01 грн
141,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (3)
141,64
Економія: -2,24 грн
139,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (3)
139,93
Економія: -0,54 грн
139,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (2)
140,95
Економія: -1,36 грн
139,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (3)
140,38 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (3)
140,62
Економія: -0,52 грн
140,10 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (2)
141,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (3)
141,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (3)
139,31
Економія: -0,30 грн
139,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (3)
139,55
Економія: -0,01 грн
139,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (3)
141,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
141,67
Економія: -2,19 грн
139,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:45
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
140,85
Економія: -0,17 грн
140,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (3)
139,47 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (3)
139,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (3)
139,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
141,08
Економія: -2,08 грн
139,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (3)
141,56 грн