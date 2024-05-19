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BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 100 мл, №1 - Київ (340398) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (6)
141,08 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (3)
139,74
Економія: -0,36 грн
139,38 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (3)
141,33
Економія: -0,64 грн
140,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (2)
93,97
Економія: -0,35 грн
93,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (2)
141,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (3)
139,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
139,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 47
Всього: упаковка (3)
141,47
Економія: -0,50 грн
140,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (1)
140,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (2)
141,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 126-Б
Всього: упаковка (2)
140,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Всього: упаковка (3)
140,34
Економія: -1,16 грн
139,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
140,67
Економія: -1,25 грн
139,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
Всього: упаковка (3)
141,30
Економія: -0,97 грн
140,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (3)
141,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (2)
141,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (3)
141,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (6)
140,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (2)
140,65
Економія: -0,91 грн
139,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (3)
139,63 грн