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BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 50 мл, №1 - Одеса (201920) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (4)
121,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (4)
121,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (4)
121,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: упаковка (3)
121,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (3)
121,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (2)
69,00
Економія: -11,00 грн
58,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (2)
69,00
Економія: -11,00 грн
58,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
112,55
Економія: -0,68 грн
111,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (8)
121,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
69,00
Економія: -11,00 грн
58,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
69,00
Економія: -11,00 грн
58,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (12)
121,00 грн