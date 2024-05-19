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BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 50 мл, №1 - Львів (201920) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
112,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (2)
113,20
Економія: -0,49 грн
112,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
112,73
Економія: -1,17 грн
111,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (2)
112,63
Економія: -0,48 грн
112,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (2)
112,22
Економія: -0,83 грн
111,39 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (2)
112,86
Економія: -0,57 грн
112,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
112,70 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (2)
113,45
Економія: -0,85 грн
112,60 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (2)
111,57
Економія: -0,20 грн
111,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
112,98 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
Всього: упаковка (2)
121,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (2)
113,38
Економія: -1,21 грн
112,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (2)
112,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (2)
113,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (2)
113,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:45
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
113,38
Економія: -1,74 грн
111,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
112,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (2)
112,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (2)
113,32 грн