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BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ І МОШОК MAXЦіни в аптеках

BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ І МОШОК MAX 90 мл, №1 - Одеса (775507) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (4)
182,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (3)
182,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (3)
182,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -14,00 грн
74,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (3)
167,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 85-А
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (11)
182,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 36-Б
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 24
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (2)
169,66 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (5)
168,48 грн