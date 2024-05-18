BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ І МОШОК MAX 90 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (775507) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Ближня, 31
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Святогорська, 10
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2