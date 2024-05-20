BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 90 мл, №1 - Одеса (201917) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 36-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Галайди, 105/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Франка Івана, 72
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Пушкіна, 1
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, пров. Гвардійський, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б