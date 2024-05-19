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BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 90 мл, №1 - Львів (201917) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
120,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
125,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
132,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
120,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
122,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
123,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
122,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
137,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
126,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (2)
141,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (2)
120,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
120,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
129,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (1)
120,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: упаковка (1)
129,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
120,60 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (2)
129,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
120,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
141,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (1)
126,60 грн