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BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 90 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (201917) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (3)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -15,00 грн
73,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (3)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
82,00
Економія: -9,00 грн
73,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (2)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
82,00
Економія: -18,00 грн
64,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
71,00
Економія: -7,00 грн
64,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
71,00
Економія: -7,00 грн
64,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
76,00
Економія: -12,00 грн
64,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Галайди, 105/1
Всього: упаковка (3)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 36-Б
Всього: упаковка (1)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (6)
151,90
Економія: -22,20 грн
129,70 грн