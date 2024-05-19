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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 250 мл, №1 - Київ (673222) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (4)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
Всього: упаковка (1)
101,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 193
Всього: упаковка (1)
84,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
Всього: упаковка (3)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 17
Всього: упаковка (2)
84,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
Всього: упаковка (15)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (3)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Клубна, 21
Всього: упаковка (1)
101,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Вирівська, 52
Всього: упаковка (1)
90,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Ромни, вул. Коржівська, 95/37
Всього: упаковка (2)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Руденка, 15/5
Всього: упаковка (1)
93,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (8)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (1)
77,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (2)
79,20 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
114,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
Всього: упаковка (3)
79,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (3)
117,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (5)
117,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
79,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
79,20 грн