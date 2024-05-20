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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 250 мл з дозатором, №1 - Одеса (353180) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
89,40 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
86,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (5)
86,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (2)
86,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -17,12 грн
83,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
89,71 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
82,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
84,93 грн
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (4)
86,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -32,12 грн
83,38 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
86,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -18,61 грн
83,38 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (3)
86,00 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (10)
86,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
83,35 грн
Марія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (4)
86,00 грн
Аліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (4)
86,00 грн
Гармонія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (1)
86,00 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (3)
86,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
108,65 грн