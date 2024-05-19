Всі аптеки України
АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 250 мл з дозатором, №1 - Львів (353180) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
87,50 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
83,35 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
107,50
Економія: -24,12 грн
83,38 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
112,25 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
121,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -26,12 грн
83,38 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (3)
97,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
118,99
Економія: -35,61 грн
83,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -32,12 грн
83,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (2)
108,99
Економія: -25,61 грн
83,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (2)
115,50
Економія: -32,12 грн
83,38 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (1)
118,60 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
108,20 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
89,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (3)
118,99
Економія: -35,61 грн
83,38 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
94,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (2)
121,99
Економія: -38,61 грн
83,38 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
104,75 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
104,97 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
97,95
Економія: -2,94 грн
95,01 грн